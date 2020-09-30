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Коронавирус Covid-19

Пензенская область вошла в число регионов с наиболее напряженной ситуацией по коронавирусу

Об этом сегодня сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По его словам, область вышла на уровень мая-июня по заболеваемости коронавирусом. Причиной ухудшения ситуации Михаил Перекусихин назвал начало учебного года, возвращение людей из отпусков, распространение легких и бессимптомных форм заболевания.

- Наблюдаются низкий уровень исполнения рекомендаций по соблюдению масочного режима и отсутствие контроля со стороны исполнительной власти, - отметил он. – Таким образом, сейчас Пензенская область входит в 20-ку регионов с наиболее напряженной ситуацией.

Михаил Перекусихин подчеркнул, что сейчас в целях безопасности необходимо ввести дополнительные ограничения – в частности, отменить все массовые мероприятия в регионе.

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