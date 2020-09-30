Детский сад в Заре планируется сдать до конца года

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В Заре продолжается строительство второго корпуса детского сада на улице Турищева. Работы ведутся в рамках национального проекта «Образование». Новый двухэтажный корпус рассчитан на 120 мест, из них 60 - для детей ясельного возраста. В здании также будет пищеблок, медицинский кабинет, а также спортивный и музыкальный классы.

- В течение двух недель подрядчик закончит все площадочные сети и приступит к благоустройству прилегающей территории, – рассказал заместитель главы администрации города Пензы Магомед Агамагомедов.

Детский сад планируется сдать уже в декабре.