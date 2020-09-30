Пензенский центр крови получил награду за отличные условия для доноров

28 сентября представители организация Службы крови из 40 регионов РФ собрали на коммуникационной площадке Общественной палаты, чтобы обсудить вопросы развития системы контроля в сфере донорства. От Пензенской области на встрече присутствовала главный врач областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

На мероприятии также были представлены результаты независимой оценки качества условий, созданных в учреждениях Службы крови для доноров, и вручены специальные общественные награды «Знак качества». Условия пребывания доноров в Пензенском областном клиническом центре крови были признаны одними из лучших и комфортных в стране.

- Достичь такого признания позволило введение в эксплуатацию нового медицинского модуля Службы крови в 2019 году. Данная награда является заслугой всего коллектива, - отметила главный врач Центра крови Татьяна Крылова.