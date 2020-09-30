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Пензенский центр крови получил награду за отличные условия для доноров

Анна ЧЕРНАЯ
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28 сентября представители организация Службы крови из 40 регионов РФ собрали на коммуникационной площадке Общественной палаты, чтобы обсудить вопросы развития системы контроля в сфере донорства. От Пензенской области на встрече присутствовала главный врач областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

На мероприятии также были представлены результаты независимой оценки качества условий, созданных в учреждениях Службы крови для доноров, и вручены специальные общественные награды «Знак качества». Условия пребывания доноров в Пензенском областном клиническом центре крови были признаны одними из лучших и комфортных в стране.

- Достичь такого признания позволило введение в эксплуатацию нового медицинского модуля Службы крови в 2019 году. Данная награда является заслугой всего коллектива, - отметила главный врач Центра крови Татьяна Крылова.

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