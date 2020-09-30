Житель Мордовии признан виновным в убийстве матери

В Мордовии вынесен приговор в отношении 52-летнего жителя Краснослободского района. Он признан виновным в убийстве 80-летней матери.

Напомним, что сообщение о пропаже женщины поступило в полицию 13 мая этого года. Пенсионерка несколько дней не выходила на связь, и поэтому сотрудники правоохранительных органов приехали к ней домой.

На месте стало ясно, что женщину забил до смерти гаечным ключом и топором ее сын, после чего спрятал тело пенсионерки в огороде, закрыв металлическим листом. На преступление его толкнули постоянные упреки женщины в том, что он не работал и употреблял спиртное.

По приговору суда ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.