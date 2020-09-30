Риелтору из Пензы грозит 10 лет лишения свободы за аферу с близнецами

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В конце прошлого года в пензенскую полицию поступило заявление о мошенничестве. По информации, предоставленной заявителем, выходило, что неизвестный мужчина завладел чужой двухкомнатной квартирой, пока хозяин жилища лежал в больнице. По факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования удалось узнать, что в мошенничестве замешан пензенец 1993 года рождения, работающий риелтором. В апреле 2018 года к нему обратились с просьбой оформить в собственность квартиру, расположенную в Ленинском районе города, чтобы впоследствии продать или обменять ее. Собственник уже на тот момент проходил лечение, предоставив жилище своему брату-близнецу и его сожительнице.

Выяснив, что пара злоупотребляет спиртным, риелтор решил сам завладеть квартирой. Чтобы втереться в доверие, парень начал приходить к мужчине в гости и приносить с собой алкоголь, параллельно ведя поиск подставного лица, на которого можно было бы переписать квартиру. Когда такой человек был найден, на него было оформлено право собственности на жилище, только бумаги были подписаны не действительным собственником, а его братом-близнецом.

После удачно прошедшей сделки риелтор продал квартиру за полтора миллиона рублей, которые потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.