Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне

Пресс-служба Правительства Пензенской области
Пройдет оповещение и сбор руководящего состава гражданской обороны Пензенской области, а также весь комплекс мероприятий гражданской обороны с отработкой практических мероприятий, в соответствии с вводными.
Будет проведена комплексная проверка готовности региональных и муниципальных систем оповещения населения, в том числе экстренного.
Во время проверки системы будут включены электросирены. Кроме того, в период с 10-35 до 10-50 будет осуществлена передача речевого сообщения и замещение сигналов общероссийских обязательных общедоступных цифровых телеканалов и радиоканалов проверочным сигналом: «Проверка системы оповещения».
Главное управление МЧС России по Пензенской области просит жителей региона соблюдать спокойствие.