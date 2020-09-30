1 октября в нескольких районах Пензы отключат воду

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По сообщению ООО «Горводоканал», в зону отключения попадают следующие улицы:
- Попова,
- Мира,
- Ленинградская,
- Пацаева,
- Мотоциклетная и проезды,
- Тимирязева и проезды,
- Карпинского (частный сектор),
- Лермонтова,
- Красная (до Кураева),
- Володарского (до Кураева),
- Кирова (от Лермонтова до Кураева),
- Калинина (от Свердлова до Лермонтова),
- Московская (до Кураева),
- Ключевского,
- Кураева,
- Захарова,
- Революционная,
- Ставского (до Пушкина),
- Станиславского,
- Гражданская,
- Ново-Гражданская,
- Ключевая,
- Шевченко,
- Гоголя (от Свердлова до Замойского),
- Замойского,
- Чкалова,
- Богданова,
- Свердлова,
- Куйбышева,
- Тамбовская,
- Ново-Тамбовская,
- Советская,
- К. Маркса,
- М. Крылова,
- 6 и 7 проезды Громова,
- Белинского,
- Зеленодольская,
- Военный городок,
- Лескова и проезды,
- Подгорная и проезды,
- Водопьянова и проезды,
- Кутузова,
- Первомайский переулок,
- Березовский переулок,
- Пос. Газовый,
- Совхоз-техникум.
По всем вопросам обращайтесь в аварийно-диспетчерскую службу ООО «Горводоканал» по телефону 32-13-50.