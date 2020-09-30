1 октября в нескольких районах Пензы отключат воду

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По сообщению ООО «Горводоканал», в зону отключения попадают следующие улицы:

- Попова,

- Мира,

- Ленинградская,

- Пацаева,

- Мотоциклетная и проезды,

- Тимирязева и проезды,

- Карпинского (частный сектор),

- Лермонтова,

- Красная (до Кураева),

- Володарского (до Кураева),

- Кирова (от Лермонтова до Кураева),

- Калинина (от Свердлова до Лермонтова),

- Московская (до Кураева),

- Ключевского,

- Кураева,

- Захарова,

- Революционная,

- Ставского (до Пушкина),

- Станиславского,

- Гражданская,

- Ново-Гражданская,

- Ключевая,

- Шевченко,

- Гоголя (от Свердлова до Замойского),

- Замойского,

- Чкалова,

- Богданова,

- Свердлова,

- Куйбышева,

- Тамбовская,

- Ново-Тамбовская,

- Советская,

- К. Маркса,

- М. Крылова,

- 6 и 7 проезды Громова,

- Белинского,

- Зеленодольская,

- Военный городок,

- Лескова и проезды,

- Подгорная и проезды,

- Водопьянова и проезды,

- Кутузова,

- Первомайский переулок,

- Березовский переулок,

- Пос. Газовый,

- Совхоз-техникум.

По всем вопросам обращайтесь в аварийно-диспетчерскую службу ООО «Горводоканал» по телефону 32-13-50.