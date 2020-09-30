Питомцы пензенского зоопарка получают подарки

ФОТО: Пресс-служба зоопарка

В интернете можно часто встретить мнение, что зоопарки – это плохо. Дескать, бедные животные заперты в клетках и даже побегать не могут. Однако в правильном зоопарке питомцы живут в просторных вольерах, а сотрудники учреждения делают все, чтобы их подопечные могли не только побегать, но и реализовать свои охотничьи инстинкты, предлагая им различные способы добывания пищи.

На днях в Пензенском зоопарке несколько хищников семейства кошачьих получили подарки. Но не простые – в картонных коробках, помимо мяса, вперемешку лежали также и листья, и чтобы добыть себе еду, животным пришлось проявить смекалку. И каждый действовал, согласно своему темпераменту: если пума Афина и ягуар Азар распотрошили свои сюрпризы и насладились угощением сразу же, то леопард Сабрина и пума Мидас предпочли дождаться, когда публика у их вольеров разойдется, и только потом приступили к приему пищи.

ФОТО: Пресс-служба зоопарка

Сегодня такую же коробочку получит и царь зверей – лев Симба.