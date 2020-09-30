Врач-кардиолог проведет онлайн-эфир для пензенцев

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

В рамках Всероссийской акции «Оберегая сердца», которая проводится в Пензенской области в рамках Всемирного дня сердца, 30 сентября в аккаунтах социальных сетей Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в 11-00 пройдет онлайн-эфир.

О том, как беречь свое сердце, расскажет врач-кардиолог Городской поликлиники, кандидат медицинских наук Ольга Гречишкина. Приглашаем всех желающих присоединиться к эфиру, задать вопросы и получить ответы специалиста: ВКонтакте https://vk.com/club90802337, или в Одноклассниках https://ok.ru/group/58426251084011.