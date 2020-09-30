В Пензе начался поэтапный пуск тепла

Девушка греется у батареи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

– Со вчерашнего дня тепло начали подавать в социально значимые объекты: запустили шесть школ, 10 детских садов, четыре стационарные больницы и 12 поликлиник, Дом ветеранов. Планируем, что в жилые дома теплоноситель пойдёт с 5 октября в зависимости от температуры наружного воздуха, – доложил замглавы Олег Денисов.

Так как температурный режим в разных зданиях отличается - где-то достаточно комфортно, а где-то уже холодно, теплоноситель подаётся в штатном режиме в те организации, которые подали заявки, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

– Ответственным за социальные объекты, управляющим компаниям необходимо контролировать процесс пуска тепла, следить, чтобы задвижки были открыты, – обратил внимание Виталий Макаров.