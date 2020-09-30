В Пензенской области пропавшего без вести мужчину нашли в поле

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Вечером 28 сентября 2020 года в поле между селами Верхний Ломов и Новый Шуструй Нижнеломовского района работником сельскохозяйственной организации обнаружено тело пропавшего в июле текущего года мужчины. Об этом ранее в правоохранительные органы сообщала его дочь.

В ходе первоначального осмотра каких-либо повреждений на теле погибшего не обнаружено. По факту смерти мужчины 1963 года рождения Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.