Пензенский студент конструирует модель электродвигателя из пластика

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О своей идее студент Политехнического института Пензенского государственного университета Никита Сахаров говорит так:

- Электродвигатели изучаются и в школах на уроках физики, и в технических вузах и колледжах. Эта тема довольно непростая, для ее изучения мало схем и плакатов, нужна визуализация. Грамотно составленные и всесторонне раскрывающие устройство и принцип работы презентации и видеоролики есть не у каждого учителя или преподавателя. Можно внутреннее устройство изучать на реальном двигателе, но он много весит (от пяти килограммов) и неудобен для постоянной сборки-разборки.

Никита предлагает заменить архаичные пособия современной моделью из пластика, детали которой легко распечатать на 3D-принтере.

- Легкий и практичный макет, детально продуманный, позволяющий многократно производить сборку и разборку двигателя, будет незаменимым помощником для учителя/преподавателя физики, с помощью которого можно заинтересовать школьника или студента и привить тягу к науке и инженерному творчеству, - пояснил автор проекта.

Проект «Разработка сборно-разборного макета асинхронного электродвигателя из пластика для образовательных целей» был представлен на грантовом конкурсе проектов в рамках молодежного форума «iВолга-2020» по направлению «Наука и цифровые технологии» и признан одним из лучших в номинации «Инициативы творческой молодежи».