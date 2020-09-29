Высокоскоростной мобильный интернет доступен 98% жителям Мордовии

В начале осени Tele2 провел технические работы по модернизации сетевой инфраструктуры в Республике Мордовия, значительно увеличив зону покрытия и емкость 4G-сети. Работы по расширению сети коснулись 207 населенных пунктов региона.

С начала текущего года специалисты технической дирекции провели модернизацию оборудования в 22 районах республики, работы по расширению сетевой инфраструктуры коснулись 207 населенных пунктов региона. Оператор продолжает активно развивать сеть четвертого поколения как в городах Республики Мордовии - Рузаевке, Ковылкине, так и во всех районных центрах. Значительно улучшилось качество мобильного интернета в Ардатовском, Атяшевском, Большеберезниковском, Зубово-Полянском, Краснослободском и Торбеевском районах республики.

Сетевая инфраструктура Tele2 была усилена новыми объектами связи и в столице региона - Саранске. Проведенные работы позволили значительно улучшить качество передачи сигнала и увеличить емкость сети в местах с высокой концентрацией абонентов. Кроме того, техническая служба оператора модернизировала сетевое оборудование и улучшила покрытие во многих популярных у горожан местах, например, в Парке культуры и отдыха Пролетарского района, рядом с Физкультурно-оздоровительным комплексом в Октябрьском районе, а также вдоль федеральной трассы М5.

На сегодняшний день услуги качественной голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета 4G доступны 98% жителей Республики Мордовии, а сеть 3G покрывает 91% населения.