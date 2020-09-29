Тепло пришло почти во все детские сады и школы Саранска

Вчера в мэрии Саранска состоялось оперативное совещание, одной из тем которого стало начало отопительного сезона в городе. Сегодня тепло начали подавать в многоквартирные дома.

- В пятницу, субботу и воскресенье многие горожане звонили, спрашивали: не будет ли отложено начало отопительного сезона в связи с теплой погодой. Нет, начало отопительного сезона мы отменять и переносить не будем. Днем тепло, а ночи холодные, - подчеркнул мэр Петр Тултаев.

Почти во все учреждения образования тепло подается в штатном режиме.

- В оставшихся включить отопление раньше, чем в многоквартирных домах, невозможно, - пояснил заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск – начальник Управления по вопросам городского хозяйства Евгений Кручинкин. – Тепло в эти школы и детские сады придет на этой неделе.

Глава Саранска отметил, что управляющие компании на текущей неделе, если будут поступать заявки от населения о завоздушенности стояков, должны их оперативно устранять, в том числе и в субботу, и в воскресенье.

- Люди думают, что чиновники в тепле сидят. Пока в городе теплоснабжение домов и социальных объектов не будет нормализовано, в здание Администрации города тепло подаваться не будет, - сказал Петр Тултаев.

При возникновении вопросов по теплоснабжению горожанам необходимо обращаться в управляющие компании, службу «071» по телефону 071 (24-24-71 – с сотового) и ЕДДС г.о. Саранск – 24-07-07. Служба «071» и ЕДДС работают круглосуточно.