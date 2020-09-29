На станции «Белинская» обновили здание вокзала

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Реконструкция длилась полгода. За это время рабочие отремонтировали здание, заменив кровлю, окна и двери, обустроили комнаты отдыха, привели в порядок посадочные платформы. В зале ожидания вокзала был открыт Музей истории Пензенской области, в экспозицию которого вошло более ста экспонатов, большую часть из которых подарили жители района.

- Нужно включить посещение музея в туристические маршруты для того, чтобы здесь могли побывать не только пассажиры железной дороги, но и жители района, Пензенской области, других регионов, - поручил Иван Белозерцев.

Он поблагодарив руководство холдинга «Российские железные дороги», администрацию Каменского района и строительные организации за эффективное сотрудничество и отличный результат.