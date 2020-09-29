Пензенские станки отправятся в Австралию

Компания заключила контракт на поставку двух универсальных токарно-винторезных станка СТ 16к25Б/1000 и СТ 16к25Б/1500, которые приобретает австралийский дилер металлообрабатывающего оборудования. Переговоры продолжались в течение года, в результате итоговая спецификация была согласована и в настоящее время специалисты компании приступили к производству оборудования.

Оба станка будут оснащены большим количеством дополнительных опций, установленных специально для соответствия зарубежным стандартам безопасности и условиям применения, согласно техническим требованиям, которые заказчик предъявил к оборудованию. Помимо защиты ходового винта ленточного типа, устройства цифровой индикации и увеличенного люнета, станки будут иметь центральный блок отключения подачи электроэнергии и дополнительную горловину залива масла. Электрические компоненты будут выполнены для работы под напряжением в 415 Вольт, в соответствии с австралийскими стандартами.

Готовое оборудование будет отгружено на Зеленый континент в конце текущего года. Из-за географического положения страны экспортная перевозка в Австралию будет осуществляться морским транспортом. Чтобы защитить оборудования во время столь длительной транспортировки, станки будут упакованы в специальные металлические ящики.

Стоит отметить, что Австралия не является главным торговым партнером России – импорт нашей страны составляет чуть более 700 миллиардов, а доля экспорта - в семь раз меньше. Однако торговый оборот между двумя странами постепенно увеличивается. Свой вклад в этот процесс внесет и компания «СтанкоМашСтрой», которая планирует активно развивать торгово-экономические отношения с этим государством и постепенно увеличивать экспортные поставки на Зеленый континент.