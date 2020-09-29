В Пензе началась вакцинация в школах и детских садах

Пресс-служба Администрации Пензы
В совещании приняли участие и.о.главы администрации Виталий Макаров, глава города Владимир Мутовкин, заместители главы администрации Пензы Герман Дорофеев, Сергей Волков, Магомед Агамагомедов.
Иван Белозерцев обратил внимание на важность диспансеризации и иммунизации населения. В Пензе прививочная кампания начата в 36-ти общеобразовательных учреждениях и 73-х детских садах.
В остальных учебных заведениях вакцинация начнётся, как только поступит препарат.
– Главная цель – сохранить жизнь и здоровье детей, родителей и педагогов, – заключил губернатор.
Также он поставил задачу чётко соблюдать масочный режим во всех учреждениях и предприятиях, пассажирском транспорте и общественных местах, а также по возможности реже выходить из дома гражданам в группе риска.
– Чтобы не вводить строгих ограничительных мер, необходимо отнестись с пониманием и выполнять все меры профилактики, – сказал Иван Белозерцев.
На совещании губернатор поднял вопрос обеспечения бесплатным горячим питанием учеников начальных классов. В Пензе данной формой поддержки обеспечены 24 453 школьника.
Также Иван Белозерцев распорядился начать подготовку к новогодним праздникам.