В Пензе началась вакцинация в школах и детских садах

Пресс-служба Администрации Пензы

В совещании приняли участие и.о.главы администрации Виталий Макаров, глава города Владимир Мутовкин, заместители главы администрации Пензы Герман Дорофеев, Сергей Волков, Магомед Агамагомедов.

Иван Белозерцев обратил внимание на важность диспансеризации и иммунизации населения. В Пензе прививочная кампания начата в 36-ти общеобразовательных учреждениях и 73-х детских садах.

В остальных учебных заведениях вакцинация начнётся, как только поступит препарат.

– Главная цель – сохранить жизнь и здоровье детей, родителей и педагогов, – заключил губернатор.

Также он поставил задачу чётко соблюдать масочный режим во всех учреждениях и предприятиях, пассажирском транспорте и общественных местах, а также по возможности реже выходить из дома гражданам в группе риска.

– Чтобы не вводить строгих ограничительных мер, необходимо отнестись с пониманием и выполнять все меры профилактики, – сказал Иван Белозерцев.

На совещании губернатор поднял вопрос обеспечения бесплатным горячим питанием учеников начальных классов. В Пензе данной формой поддержки обеспечены 24 453 школьника.

Также Иван Белозерцев распорядился начать подготовку к новогодним праздникам.