Задержан по подозрению в убийстве знакомого

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Все произошло в конце августа 2020 года в рабочем поселке Земетчино. Приобретя спиртное, двое мужчин в доме одного из них употребляли алкоголь. Конфликт возник на почве разговоров о недавнем отбывании наказания в местах лишения свободы.

Хозяин дома якобы первым взял в руки топор, но получив удар доской по ногам, упал и выронил при этом топор. Подобрав его, собутыльник несколько раз ударил лежащего топором по голове, после этого скрылся с места преступления.

Тело погибшего было обнаружено лишь 2 сентября сотрудниками полиции по информации местных жителей о длительном отсутствии потерпевшего.

Житель Земетчинского района задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. По решению суда обвиняемый заключен под стражу. Орудие преступления обнаружено в колодце рядом с домом потерпевшего и изъято следователем.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.