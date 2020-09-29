7 отличий нынешнего скачка заболеваемости коронавирусом

Мужчина в маске едет в метро с букетом цветов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Количество случаев коронавируса во всем мире и в России продолжает расти, по последним данным на 28 сентября в нашей стране получено 8 135 положительных тестов на ковид.

О главных изменениях к моменту сегодняшнего подъема заболеваемости COVID-19 «КП» рассказал авторитетный врач-инфекционист Иван Коновалов.

«Главным отличием и преимуществом нынешней ситуации я бы назвал способность быстро и качественно мобилизовать силы и средства на борьбу с новой вспышкой заболеваемости», - говорит эксперт. Речь идет о выверенных алгоритмах приема и сортировки пациентов (кого в какие отделения отправлять, кого оставлять на амбулаторное лечение); о готовности врачей, среднего медперсонала.

Отдельный важный момент - отработка схем стимуляции медработников и компенсационных выплат для врачей в случае заражения, отмечает Иван Коновалов.

Меньше дефицит средств индивидуальной защиты для врачей и медсестер.

Уже понятно, какие протоколы лечения пациентов лучше всего срабатывают в случае тяжелых форм и осложнений. Врачи отмечают несколько открытий в терапии. В том числе:

- подтвердилась эффективность давно известных и недорогих лекарств - кортикостероидов для предотвращения смертельно опасной иммунной реакции - цитокинового шторма;

- выяснилось, что одним из критических осложнений коронавируса становится нарушение свертывающей системы крови, и с успехом начали применять антикоагулянтные препараты (они препятствуют образованию микротромбов).

Подробнее – у Анны Добрюха