В честь Всемирного дня сердца

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Всероссийская акция «Оберегая сердца», приуроченная ко Всемирному дню сердца, пройдёт во всех регионах Российской Федерации на текущей неделе. Основная цель акции - напомнить людям о важности заботы о себе и своевременном обращении за квалифицированной медицинской помощью. Сердце - символ не только крепкого здоровья, но и любви, без которой невозможно быть счастливым человеком. Акция призывает любить свое сердце и действовать в его интересах.

Найти полезную информацию о сердце и сосудах, пройти тест для оценки своего здоровья и получить прогноз на ближайшие 10 лет можно на сайте оберегаясердца.рф. Пензенским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики будет организована «энерго-точка», где жителям региона будет предоставлена возможность пройти медицинское обследование и оценить сердечно-сосудистые риски.

На протяжении четырех дней, с 29 сентября по 2 октября, с 9-00 до 12-00 в здании Автовокзала Пензы, каждый желающий сможет определить основные факторы риска сердечного здоровья: уровень артериального давления, индекс массы тела, показатели глюкозы и холестерина в крови. Акцент будет сделан на определении индивидуального сердечно-сосудистого риска. Узнать о проблемах с сердцем можно будет, пройдя компьютерную диагностику сердца - обследование на кардиовизоре.

Министерство здравоохранения Пензенской области приглашает жителей города Пензы и районов области принять участие в акции.