Особые заслуги в укреплении обороноспособности

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Телемост "Перекличка городов" в День работника атомной промышленности состоялся в понедельник, 28 сентября 2020 года. Прямая трансляция на сайте https://atom75.ru и телеканале «Россия 24» шла одновременно из 25 атомных городов и центральной студии у здания ГК «Росатом» в Москве.

"Создание атомной промышленности в разы увеличило оборонную и экономическую мощь страны, - отметил губернатор Пензенской области. - Оно позволило в 1958 году создать в нашем регионе предприятие, которое сейчас называется ПО" Старт". Вокруг него был построен город Заречный. Спасибо ветеранам, которые с самого начала работали на предприятии, возводили этот красивый город. Сегодня вы опережаете время, являетесь движущим генератором для нашего региона, и многие предприятия Пензенской области идут за вами".

Приехавший на праздник заместитель генерального директора по безопасности ГК «Росатом» Константин Денисов отметил особые заслуги перед страной основоположника атомной промышленности в Пензенской области, первого директора Ордена Трудового Красного Знамени Пензенского приборостроительного завода М. В. Проценко.

"Михаил Васильевич внес огромный вклад в развитие обороноспособности нашего государства, и молодежь должна следовать его примеру".

Отвечая на вопрос журналиста о закрытости города в век ядерного нераспространения, глава региона отметил, что Заречный сегодня - это центр безопасных технологий мирового уровня.

"К примеру, сотрудники его предприятий обеспечили безопасность зимней Олимпиады 2014 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года", - конкретизировал руководитель субъекта Федерации.

"Но в то же время Заречный - это открытый город. Он открыт для всего самого перспективного, для новых производств, для инвесторов, для инновационных технологий, для добрых и талантливых людей".