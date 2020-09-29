Ударил сожительницу ножом

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

44-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

По данным следствия, 11 июля 2020 года в городе Рузаевке мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом в область грудной клетки свою сожительницу за то, что во время ссоры она стала выражаться в его адрес нецензурной бранью.

Осознав, что совершил, он через родственников вызвал скорую помощь. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где ей оказали квалифицированную медицинскую помощь и спустя некоторое время выписали домой.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиненное ей телесное повреждение квалифицировано как повлекшее тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности и собственности.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.