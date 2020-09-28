Наезд на световую опору унес две жизни

Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия

26 сентября в 3:40 напротив дома № 1Д по улице Победы не имеющий права на управление транспортными средствами 19-летний молодой человек на «Опель Вектра», не справился с рулевым управлением и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда бригады ССМП, назначены экспертизы. 19-летний пассажир транспортного средства с различными травмами госпитализирован в реанимационное отделение ГБУЗ РМ «РКБ №4». У водителя взята кровь на анализ.

27 сентября в 10:20 на 62 км 750 м а/д Саранск – Ромоданово – Б.Игнатово 29-летний молодой человек, управляя автомобилем «ВАЗ-217030», совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая передвигалась на велосипеде в попутном направлении. В результате ДТП девушка бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в ГБУЗ РМ «Ичалковская МБ», где ей назначено амбулаторное лечение по месту жительства. Водитель транспортного средства на момент аварии находился в трезвом состоянии.