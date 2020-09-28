Подвиг на Сурском рубеже: экскурсия для пензенских школьников

Пресс-служба Администрации Пензы

Экскурсию для пензенских школьников провел руководитель военно-исторического клуба «Сурский рубеж» Сергей Косынкин. Он рассказал ребятам, что в Мордовии в условиях 50-ти градусных морозов всего за полтора месяца местные жители возвели оборонительный участок, длина которого составляет 45 километров.

Кроме того, участники мероприятия посетили памятный знак «Строителям Сурского рубежа» и побывали в музее учебного центра МСЧ, где прошла экскурсия «По следам великого трудового подвига военных лет».

Итогом поездки стала договоренность о сотрудничестве с мордовскими коллегами.

В ближайших планах у организаторов провести совместную реконструкцию на пензенском участке обороны «Один день строителей Сурского рубежа». Проект реализуется работниками школы № 37 на средства гранта Министерства просвещения РФ.

Сурский рубеж обороны был сооружен по правобережью рек на территории Мордовской и Чувашской АССР, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей и предназначался для задержания гитлеровских войск в случае неудачного для советских войск развития оборонительных операций зимой 1941 года.

На территории Пензенской области за 45 дней местные жители, в основном женщины, старики, дети, вырыли около 360 километров рвов, эскарпов, 1100 огневых артиллерийских точек, построили около 9 тыс. землянок для бойцов, около 340 долговременных и дерево-земляных огневых точек.