Пензенский учитель – победитель чемпионата профмастерства «Навыки мудрых»

Вчера в Новосибирске состоялась церемония закрытия финала III Национального чемпионата «Навыки мудрых». Финал конкурса профессионалов старше 50 лет проходил 25–27 сентября в дистанционном формате. В чемпионате принимали участие более 260 россиян из 64 регионов по 26 компетенциям.

Пензенскую область в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» на чемпионате представлял Олег Фунтиков, учитель физической культуры кадетской школы № 46 г. Пензы. В течение двух дней, 25 и 26 сентября, конкурсант выполнил задание по модулю «Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам и представил самопрезентацию. По итогам оценки работ Олег Фунтиков стал победителем.

Чемпионат профмастерства «Навыки мудрых» являются частью федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Организаторами мероприятия выступили Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Федеральная служба по труду и занятости, Правительство Новосибирской области.