Иван Белозерцев: «Чтобы не возвращаться к ограничениям, нужно соблюдать правила»

По его словам, вопрос о том, будет ли вводиться запрет на работу многих организаций, как это было в марте-апреле, жители задают ему постоянно.

- Я против таких ограничений, - признался губернатор, - однако тогда их введения требовала ситуация. Чтобы не возвращаться к ним, нам нужно соблюдать необходимые правила: носить маски и перчатки. Сотрудники правительства, министерств, муниципальных образований обязаны на рабочих местах быть в средствах защиты. Настоятельно рекомендую также выполнять эти меры безопасности на предприятиях и организациях, в общественных местах, чтобы нам не пришлось закрывать предприятия и компании.

Глава региона призвал граждан при ухудшении самочувствия и повышении температуры оставаться дома и вызывать врача.

- Не занимайтесь самолечением, - напомнил Иван Белозерцев. – Ради собственного здоровья обращайтесь к специалистам.