Отопительный сезон в Пензенской области стартует не позднее следующего понедельника

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава региона поручил не затягивать с подачей тепла в дома, даже несмотря на комфортную погоду за окном.

- Очень важно, чтобы мы вовремя подали тепло в жилые дома, объекты социально-бытового назначения – больницы, поликлиники, детские сады, школы, учреждения культуры, - конкретизировал губернатор. – Отопительный сезон нужно уже начинать. Чтобы полностью подать тепло в жилые и социально значимые объекты, нужно не менее десяти суток.

Также Иван Белозерцев предостерег от «перетопа», чтобы жильцы не переплачивали за коммунальные услуги и не страдали от духоты.