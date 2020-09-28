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Отопительный сезон в Пензенской области стартует не позднее следующего понедельника

Об этом сообщил сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава региона поручил не затягивать с подачей тепла в дома, даже несмотря на комфортную погоду за окном.

- Очень важно, чтобы мы вовремя подали тепло в жилые дома, объекты социально-бытового назначения – больницы, поликлиники, детские сады, школы, учреждения культуры, - конкретизировал губернатор. – Отопительный сезон нужно уже начинать. Чтобы полностью подать тепло в жилые и социально значимые объекты, нужно не менее десяти суток.

Также Иван Белозерцев предостерег от «перетопа», чтобы жильцы не переплачивали за коммунальные услуги и не страдали от духоты.

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