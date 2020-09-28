Под Пензой дачники устроили несанкционированную свалку

Некоторое время назад рядом с поворотом на Чемодановские дачи начала образовываться несанкционированная свалка. Неоднократная уборка мусора ни к чему не привела – спустя некоторое время неизвестные лица снова начинали сбрасывать отхода на этом месте.

Вчера в ходе рейда сотрудники администрации Железнодорожного района и УМВД России по г. Пензе выявили нарушителей природоохранного законодательства. Их привлекли к административной ответственности в соответствии со статьей 8.2 КоАП РФ.

Для предупреждения случаев захламления территорий подобные рейды будут продолжены на постоянной основе.