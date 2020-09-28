Фермер из Нижнего Ломова перевел мошенникам более 700 тысяч рублей

Фермер из Нижнего Ломова стал жертвой мошенничества. Обратившись в полицию, мужчина рассказал, что в августе получил на электронную почту предложение приобрести удобрения. Связавшись с продавцом, пострадавший договорился о покупке 40 тонн товара. После этого ему позвонил неизвестный, который обсудил с ним цену и способ доставки.

На следующий день фермер через банк перевел продавцу 714 тысяч рублей, но товар так и не получил. На телефонные звонки продавец не отвечает. Полицейским фермер признался, что знал о подобных способах обмана.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.