За подлог на четырех преподавателей завели уголовные дела

Решением экзаменационной госкомиссии в 2018 году студентке Бековского филиала «Сердобского многопрофильного техникума» присвоена квалификация: повар 3 разряда, кондитер 3 разряда и выдан соответствующий диплом.

Однако его получательница, являющаяся родственницей заведующей этой образовательной организации, обучение в ней не проходила, а являлась студенткой очного отделения пензенского вуза.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, за совершение подлога (внесение заведомо ложных сведений в зачетную книжку о сдаче учащейся зачетов и экзаменов с оценками «отлично» и «хорошо») в отношении 4 преподавателей филиала техникума были возбуждены уголовные дела. По итогам их рассмотрения судом в 2019 году трое из них оштрафованы на 20 тыс. рублей каждый. В отношении еще одного уголовное дело прекращено и назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в аналогичном размере.

Прокурор района обратился в суд с иском о признании полученного жительницей р. п. Беково диплома о среднем профессиональном образовании недействительным.

Решением Бековского районного суда Пензенской области исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.