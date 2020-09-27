Три месяца детей не заводить, температуры не пугаться

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Наш корреспондент в числе первых привился от коронавируса.

11 сентября. Пришла эсэмэска от Правительства Москвы: «Заявка принята. В течение двух недель пригласят на осмотр».

18 сентября. Поругался с девушкой. Забыл поделиться с ней, что участвую в испытаниях. Сказала, что если у меня вырастет рог, то она не будет собирать деньги на лечение. На самом деле переживает за наших гипотетических детей…

21 сентября. К 9:00 приехал в больницу. Сразу колоть не будут, первый день обследования. На стойке регистрации медсестра заполняет документы вновь прибывшим. Выложила на стол согласие для участника исследований - 16 страниц. Вот что там интересного.

- Препарат изучен на сирийских хомячках и обезьянах. У них даже появился иммунный ответ на COVID-19. Раньше не слышал, чтобы популяции этих животных страдали от пандемии.

- Для исследования вакцины приматов намеренно заражали ковидом. Вакцинированных особей вирус не взял.

- Побочные явления у людей «очень частые», но не критичные - гриппоподобный синдром. Купировался парацетамолом.

- Три дня до и после укола не пить алкоголь. Курить не более 10 сигарет в день.

- Настоятельно рекомендуется избегать зачатия ребенка в течение трех месяцев.

В конце выдали договор со страховкой. Теперь за мою гибель в результате исследования родным полагается 2 млн рублей.

23 сентября. Утро. День прививки. Приехал к 9:00. В последний момент все чуть не накрылось: холодильник, в котором держат вакцины, заклинило. С горем пополам открыли и извлекли дозу.

Достал телефон для селфи. Медсестра смущенно улыбнулась под маской и ввела иглу в плечо. Совсем не больно.

Вечер. Весь день работал за компьютером: надо было сдать несколько текстов. Позвонили из больницы, спросили, все ли ОК? Чувствовал себя обычно. В восемь вечера зашел одногруппник - поболтать. Через час я понял, что плыву в разговоре. Достал градусник - 37. Еще через полчаса 37,5. К десяти вечера перевалило за 38…

Подробный дневник Андрея Абрамова