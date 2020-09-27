Житель Кузнецкого района украл оборудование с территории сельскохозяйственного предприятия

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Директор сельскохозяйственного предприятия из Кузнецка обратилась в полицию с заявлением о краже опрыскивателя стоимостью 35 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого – им оказался местный житель 1963 года рождения. На то, что именно он совершил преступление, указывали следы шин, оставленные преступником на месте кражи. Шины с точно таким же протектором были установлены на автомобиле подозреваемого.

Мужчина признался в краже и рассказал, что проник на склад предприятия, зная, что тот не охраняется, разобрал оборудование и вывез на своем автомобиле. Украденное спрятал в овраге.

Оборудование было изъято. По факту кражи следственного отдела ОМВД России по Кузнецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.