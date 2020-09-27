Почти девять тысяч пензенцев вышли на общегородской субботник

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В Ленинском районе участники субботника вывезли мусор и ветки с городской набережной и острова Пески, привели в порядок Юбилейную площадь, улицы Ставского, Бакунина, Кирова, Сборной, Куприна и другие.

В Железнодорожном районе уборка прошла в сквере им. Ф.Э. Дзержинского, на улице Дружбы и территории рядом со стадионом «Спартак». Разобрана несанкционированная свалка в микрорайоне «Стрела». Также очищена от мусора территория снесенных домов по Жемчужному проезду и хоккейная коробка по улице Жемчужной.

В Октябрьском районе работы проводились в сквере «Химмашевский», аллее по улице Докучаева, на территории у пруда Городской больницы № 6 , а также участке, прилегающем к ручью Безымянный в районе улицы Ульяновской.

В Первомайском районе проведена экологическия акция «Чистый берег», в ходе которой был очищен от накопившегося мусора берег реки Пенза и микрорайон «Междуречье», а также берег реки Суры.

Также осуществлялись работы по очистке лесополос и вывозу мусора по улицам Попова, Пацаева, Лермонтова, Окружной.

Участниками общегородского субботника в этот день стали 8 874 человека. В работах было задействовано 66 единиц техники. В итоге проводимых мероприятий в Пензе вывезено 378 кубометров бытового мусора.