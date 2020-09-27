Профессионализм, целеустремленность и энергия

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Уважаемые труженики и ветераны машиностроительного комплекса Пензенской области!

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!

Значение вашей плодотворной деятельности для экономики Пензенской области трудно переоценить. Продукция машиностроения составляет треть всего регионального экспорта – это изделия для атомной энергетики, дизель-генераторы, компрессоры, радиоэлектроника, средства связи, станки и оборудование.

Ежегодно на предприятиях отрасли растет производительность труда и рентабельность производства. В рамках национальных проектов выделяются значительные средства на развитие предприятий и подготовку квалифицированных кадров – проводятся семинары, внедряется концепция «Бережливое производство», модернизируются производственные мощности.

Сегодня ваша приоритетная задача - выпускать современное оборудование, способное составить достойную конкуренцию импортному, поставлять его на предприятия и нашего региона, и Российской Федерации. Уверен, что эта задача будет вами успешно решена. Залог тому – ваш добросовестный труд, профессионализм, накопленный опыт, широкое применение на практике инновационных технологий, целеустремленность и энергия.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо России и Пензенской области!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев