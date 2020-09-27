Кафедра университета будет создана на «СтанкоМашСтрое»

Пензенский государственный университет создаст базовую кафедру на предприятии «СтанкоМашСтрой».

«Наша компания внедряет инновационные разработки, успешно модернизируют свое производство, осваивает новые рынки сбыта, - отмечает генеральный директор предприятия, депутат Законодательного собрания Пензенской области Олег Кочетков. - Для успешного развития нам необходимы квалифицированные кадры, которые знают специфику производства, способны управлять современными технологическими процессами и готовы к дальнейшему профессиональному росту. Благодаря сотрудничеству с крупнейшим высшим учебным заведением региона мы намерены решить проблему кадров».

На отраслевой кафедре будет организована производственная практика студентов на действующем производстве. Планируется, что новая кафедра «Металлорежущие станки» войдет в состав факультета промышленных технологий, электроэнергетики и транспорта Политехнического института.

Соглашение о намерениях, подписанное между Пензенским государственным университетом и компанией «СтанкоМашСтрой» на выездном заседании Ассоциации станкостроителей России 18 августа 2020 года, поддержано Ученым советом ПГУ.