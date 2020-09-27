Награды лучшим работникам отрасли

Пресс-служба Правительства Республики Мордовия

От имени Главы Мордовии Владимира Волкова собравшихся поздравил Председатель Правительства РМ Владимир Сушков.

«От стабильной работы промышленности напрямую зависят безопасность и благополучие населения. В этом году, в условиях эпидемии, это стало очевидным. Многие предприятия сумели быстро переориентироваться на производство жизненно важной продукции: медицинских костюмов и масок, дезинфицирующих комплексов, приборов для обеззараживания воздуха. Причем по ряду позиций мы обеспечивали не только себя, но и страну. Например, в республике производилось более 70% всех объемов клапанных систем для кислородного оборудования, которое играет ключевую роль в лечении больных коронавирусом».

Продукцией «Ардатовского светотехнического завода» были оснащены многофункциональные медицинские центры, построенные в ряде регионов Министерством обороны России. Это, в первую очередь, бактерицидные облучатели и рециркуляторы воздуха. Завод «Биохимик» встал в авангарде работы по созданию препаратов для лечения коронавируса. При поддержке ученых Мордовского университета в Саранске был разработан новый препарат «Арепливир».

Председатель Правительства отметил: несмотря на пандемию, в отрасли было создано и модернизировано более 400 новых рабочих мест. По итогам 8 месяцев индекс промышленного производства составил 103,7%. А по промышленному блоку рост объемов производства в сопоставимых ценах составил 117% к уровню прошлого года.

Благодаря ориентации на наукоемкое производство Мордовия уже несколько лет сохраняет лидерство в России по выпуску инновационной продукции. В республике число инновационно активных организаций находится на уровне 21%, а доля инновационной промышленной продукции в отгрузке составляет 27,5%. По этим показателям мы занимаем 1 место в стране, с серьезным отрывом от большинства регионов.

В ходе торжественного собрания состоялось вручение государственных наград лучшим работникам отрасли.