В Пензе прошли финальные забеги «Кросса Нации -2020»

Пресс-служба Администрации Пензы

Масштабное физкультурно-спортивное мероприятие проводится ежегодно в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Забег объединил сильнейших спортсменов, участников официальных легкоатлетических соревнований, которые, в зависимости от возрастной группы, пробежали дистанции: 1000, 4000, 6000, 8000 и 12000 метров.

Мероприятие прошло с соблюдением мер безопасности, рекомендаций Роспотребнадзора.

В этом году соревнования были организованы в два этапа. Кроме финального этапа в период с 21 по 25 сентября 2020 года на базе всех общеобразовательных школ прошел муниципальный этап Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2020». Более 3000 школьников города Пензы пробежали дистанцию – 1000 метров.

По итогам финальных забегов соревнований лучшие спортсмены в каждой возрастной группе награждены кубками, дипломами и медалями Министерства спорта Российской Федерации.