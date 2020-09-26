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В Пензе откроется выставка, приуроченная к 150-летию Ивана Бунина

В экспозицию войдут картины, созданные по мотивам произведений великого писателя
Анна ЧЕРНАЯ
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22 октября исполнится 150 лет со дня рождения великого писателя, первого русского нобелевского лауреата по литературе Ивана Бунина. В преддверии круглой даты, 16 октября в Губернаторском доме состоится открытие выставки «Тёмные аллеи».

Более 50 живописных и графических произведений конца XIX – середины ХХ вв. визуально воссоздадут бессмертные строки Бунина. В экспозиции зритель сможет увидеть многие работы, которые будут впервые представлены для широко обозрения. Многие из них уже отреставрированы и находятся на переоформлении.

Культура