Пензенская область станет площадкой общественного проекта «Ментальное здоровье»

В заседании приняли участие сотрудники представительства Президента Российской Федерации в ПФО, Экспертного Совета Министерства Просвещения Российской Федерации по вопросам комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, а также специалисты учреждений социальной сферы и общественно-государственных организаций Пензенской области.

В ходе круглого стола стало известно, что наш регион станет одной из четырех опорных площадок, определенных для реализации общественного проекта «Ментальное здоровье». Участники разговора обсудили условия для выстраивания непрерывной системы сопровождения юных жителей области с расстройствами аутистического спектра.

Итогом мероприятия стала поддержка инициативы ПФО об объединении усилий социальной сферы региона в выстраивании модели постоянной помощи детям (семьям) такой категории. Необходимые этапы данной модели лягут в основу плана действенных мер по решению данных проблем.