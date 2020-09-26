Житель Заречного нарвался на мошенника при покупке игровой приставки

36-летний житель Заречного обратился в полицию. Мужчина рассказал стражам порядка, что в социальной сети «ВКонтакте» наткнулся на объявление о продаже игровой приставки за 12 тысяч рублей. Он связался с продавцом и договорился о покупке.

Вскоре на его электронную почту пришло письмо с ссылкой для оплаты товара. Не заметив, что она ведет на сайт-двойник известной службы доставки, мужчина ввел свои реквизиты и код, пришедший ему в смс. После этого с его карты списались 48 тысяч рублей, а само объявление о продаже приставки было удалено.

По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.