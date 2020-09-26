Два пензенских детских сада вошли в число лучших в стране

Всероссийский конкурс-смотр «Лучшие детские сады России 2020» проходил в выставочном формате с 15 января по 26 мая и собрал более 16 тысяч участников. По итогам конкурса жюри определило 500 лучших организаций.

В их число вошли детский сад № 2 «Колокольчик» г. Нижний Ломов и детский сад № 19 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей г. Заречного.

Победители отмечены подарочным сертификатом на получение образовательного продукта «Онлайн-среда дистанционных технологий и электронного обучения 2020».