В сквере на улице Славы высадили 20 лип

Сегодня в обновленном сквере на улице Славы в Пензе высадили 20 лип с развитой корневой системой. Деревья порадуют горожан цветением уже в будущем году. В посадке принял участие губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона отметил, что за год Пенза сильно преобразилась: открылся новый фонтан, благоустроены три сквера. Во время месячника по благоустройству будут высажены почти две тысячи деревьев и кустарников.

- Нужно работать, перенимать опыт озеленения у других регионов, привозить лучшие идеи к нам, - отметил губернатор и рассказал о дальнейших планах по благоустройству зеленых территорий: в частности, предполагается организовать сквер возле дворца единоборств «Воейков», обустроить зону отдыха в лесном массиве в районе улицы Попова.