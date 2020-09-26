Российскому бюро Интерпола – 30

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В Пензенской области территориальное подразделение НЦБ Интерпола создано десятью годами позже – в июне 2000 года. За прошедшие десятилетия его сотрудники установили тесное взаимодействие со всеми правоохранительными органами региона. Специалисты отделения НЦБ Интерпола осуществляют информационное обеспечение сотрудничества по противодействию транснациональной преступности и международному терроризму.

Сотрудничество осуществляется в отношении уголовно наказуемых деяний, за исключением преступлений политического, военного, религиозного и расового характера. По каналам Интерпола разыскиваются преступники, без вести пропавшие лица, оружие, транспортные средства, предметы, имеющие культурную ценность. Также осуществляется обмен информацией с иностранными государствами по преступлениям, имеющим международный характер, по линии борьбы с организованной преступностью.

По запросам правоохранительных органов региона за время существования отделения в международный розыск объявлено 38 лиц. Установлено местонахождение 12 из них. Двое привлечены к уголовной ответственности за рубежом.

Благодаря использованию информационных ресурсов Интерпола удается вычислить преступников, которые скрываются как от российского, так и от зарубежного правосудия. Сотрудниками пензенского подразделения с использованием банков данных Интерпола проверено более 2,5 млн. объектов, что позволило выявить лиц, документы, транспортные средства, находящиеся в международном розыске.

По запросам иностранных государств-членов Интерпола на территории Пензенской области установлено местонахождение более 50 подозреваемых, обвиняемых, пропавших без вести и свидетелей, разыскиваемых зарубежными коллегами. В регионе обнаружено 41 транспортное средство, похищенное за пределами России. По каналам Интерпола осуществлена проверка в отношении 90 единиц огнестрельного оружия, 1079 фальшивых денежных знаков иностранных государств.