Драйвер промышленного производства республики

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Глава Мордовии подчеркнул, что одним из мощнейших драйверов промышленного производства в республике является Группа компаний «Оптикэнерго». Предприятие нацелено на выпуск высокотехнологичной продукции.

«Политика руководства - действовать на опережение, но не догонять. И заработная плата рабочих здесь на отдельных площадках достигает 54 тыс. рублей, а в среднем по холдингу она составляет 48 тыс. рублей. Наша задача – обеспечить и на других предприятиях такого же роста зарплат, - заявил он. – Для «Оптикэнерго» приоритетом остаются, при трудоустройстве на свои площадки, высококвалифицированные кадры – выпускники вузов, которые в процентном соотношении составляют 64% от общего числа сотрудников».

В 2019 на предприятии введен в эксплуатацию новый цех, оснащенный самым высокотехнологичным оборудованием. Общий объем инвестиций составил более 600 млн рублей собственных средств предприятия.

Введение в строй нового цеха позволило наладить первое в России и на 100% импортозамещающее производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия, которые являются комплектующими в радиаторах всех типов и теплообменниках.

Кроме того, здесь изготовляют круглые (а также микроканальные) экструзионные тонкостенные трубки из алюминия и сплавов для испарителей, радиаторов, конвекторов, кондиционеров, а также для производства автокомпонентов. Налажен выпуск симметричных кабелей для цифровых систем передачи данных, в том числе специального назначения в оболочке из негорючего материала.

На предприятии налажено производство волоконно-оптических кабелей для магистральных и внутризоновых сетей связи.

Реализация проекта в 2019 году позволила увеличить объемы производства предприятия на 11%, за 8 месяцев 2020 г. – на 23%.

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