В Пензенской области осужден убийца таксиста

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Вечером 5 марта 2020 года в Иссе на улице Лебедева между потерпевшим, занимавшимся частным извозом, и пассажиром в салоне автомашины «Lada Granta» возник конфликт, в ходе которого водитель получил удар острием отвертки в область грудной клетки. От полученного ранения он скончался на месте происшествия. После совершения преступления мужчина с помощью зажигалки поджёг переднюю часть салона автомобиля, где находилось тело потерпевшего.

В ходе предварительного следствия житель Мокшанского района 1991 года рождения, причастный к совершению убийства и умышленного уничтожения чужого имущества, задержан. По решению суда он содержался под стражей.

Собранные Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора - 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.