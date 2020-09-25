В списке награжденных – слесари, сварщики, токари: в Пензе поздравили машиностроителей

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

К гостям обратился Иван Белозерцев. Губернатор напомнил присутствующим, что на сегодня в сфере машиностроения в Пензенской области трудятся более 30 тысяч человек. Их упорная работа помогла региону выйти на первое место в ПФО по индексу промышленного производства – за январь-август он составил 106,9%.

- Оборудование, станки, технические средства, которые вы выпускаете, дают возможность развиваться и повышать свою конкурентоспособность ключевым отраслям производства в Пензенской области и во всей России, - сказал глава региона. – Ваша продукция востребована и в нашей стране, и за рубежом. Вы постоянно увеличиваете производственные мощности и открываете новые цеха, налаживаете выпуск новых видов продукции. Но есть еще, над чем работать: мы должны бороться за повышение заработной платы на предприятиях. Будет достойная заработная плата - на производстве будет оставаться молодежь.

После этого 29 сотрудников машиностроительных предприятий региона получили почетные грамоты и благодарности губернатора Пензенской области. В списке награжденных - слесари, сварщики, токари, операторы станков, электромеханики, инженеры, финансисты, организаторы производства, руководители.