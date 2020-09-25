В Пензе торжественно открыли памятник Матери

Напомним, что ранее губернатор выступил с инициативой создания такого монумента в городе. В 2018 году на базе регионального отделения Союза женщин России был создан общественный совет для обсуждения проекта памятника. На конкурс поступило 20 проектов будущей скульптуры, из которых были выбраны три. Жители региона смогли выбрать один из них, проголосовав на сайте областного правительства. По итогам победил проект уроженца Пензы, заслуженного художника Российской Федерации, члена Московского союза художников Георгия Курдова «Мать и дитя». Отлитый памятник несколькими неделями ранее установили рядом со Спасским кафедральным собором, со стороны улицы Московской.

- Мы давно шли к созданию этого монумента, думали, размышляли, спорили, обсуждали, - отметил Иван Белозерцев. - И думаю, что мы сделали правильно, что установили этот памятник возле нашей святыни.

В ходе церемонии открытия её участники выразили глубокое почтение материнству. В знак любви и уважения ко всем мамам, воспитывающим детей, к памятнику были возложены цветы.