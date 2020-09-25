Жительница Татарстана украла в Пензе ноутбук и колонки

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В пензенскую полицию с заявлением о краже обратился представитель магазина электроники на пр. Строителей, который сообщил, что неизвестная женщина украла у них ноутбук и три акустических колонки. Стоимость ущерба составила около 35 тысяч рублей.

Прибывшие на место полицейские просмотрели записи с камеры наблюдения и опросили сотрудников. Удалось установить личность подозреваемой - ей оказалась жительница республики Татарстан 1983 года рождения, которая уже привлекалась к уголовной ответственности.

Ее доставили в отдел полиции, где девушка призналась в краже и рассказала, что технику продала неизвестному, а деньги потратила на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.