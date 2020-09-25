Пензенских работников лесного хозяйства поздравили с профессиональным праздником

К собравшимся обратился губернатор Иван Белозерцев, напомнив, что пятую часть нашего региона занимают леса. И они требуют бережного к себе обращения.

- Не одно столетие этим занимались многие люди, понимая, насколько это важно, - отметил губернатор и напомнил, что в Пензенской области этот труд поддерживается. – Мы постоянно обновляем парк спецтехники лесных хозяйств. В рамках национального проекта «Экология» за два года было приобретено 35 единиц спецтехники, более 400 единиц оборудования.

Также Иван Белозерцев затронул и тему борьбы с лесными пожарами.

- Вы сработали очень достойно. Не допустили крупных возгораний и оперативно устраняли мелкие очаги, проводили профилактическую работу, - поблагодарил он работников отрасли.

После этого губернатор вручил награды отличившимся сотрудникам отрасли.