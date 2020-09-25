На трассе в Мордовии в кювет слетела легковушка: водитель погиб

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

Вчера около четырех часов утра на автодороге «Темников – Барашево – Теньгушево – Нижегородская область» произошло ДТП. 37-летний водитель за рулем «ВАЗ-217030», при повороте на высокой скорости не справился с управлением. В результате автомобиль выбросило с дороги в кювет, где транспортное средство опрокинулось.

Водитель скончался еще до приезда «скорой».

Установлено, что мужчина, сидевший за рулем, был лишен прав и с начала года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.